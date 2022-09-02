Пропуск громадян Росії в Литву повинен відповідати інтересам національної безпеки Литви.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країна запропонує проводити анкетування росіян Естонії, Латвії, Польщі та Фінляндії в рамках майбутнього регіонального рішення, що стосується видачі туристичних віз громадянам Росії.

Про це повідомляє ТАСС.

"В'їзд громадян Росії в країни-члени ЄС, зокрема в Литву в нинішніх геополітичних умовах є викликом національній безпеці, тому ми біля кордону маємо право переконатися в тому, що в'їжджаючі особи не несуть загрози національній безпеці, маємо право поставити певні питання щодо дій Росії, по Криму", - вважає міністр.

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Як раніше стверджував Ландсбергіс, росіяни, які бажають перетнути литовський кордон, повинні висловитися проти війни в Україні і визнати Крим українським. В іншому випадку допуск громадян Росії не відповідає інтересам національної безпеки - їм буде відмовлено у в'їзді.

Повірений у справах Росії в Литві Сергій Рябоконь запропонував, у свою чергу, анкетувати литовців. Він вважає, що громадян країни потрібно питати про події 1991 року. На думку Рябоконя, литовська сторона зажадала від СРСР антиконституційного відділення і влаштувала провокації, які призвели до жертв. У відповідь на цю заяву МЗС Литви вручило йому ноту протесту.

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