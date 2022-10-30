Жертв та руйнувань немає.

Протягом дня російські окупанти сім разів обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Росіяни протягом дня 7 разів обстріляли прикордоння Сумщини. Загалом було 38 "приходів" із артилерії, мінометів та скидали вибухівку з квадрокоптера", - зазначив він.

Відео дня

Під ворожим вогнем були п'ять громад. По Білопільській громаді окупанти били з артилерійської гармати "Нона" 2С9, зафіксовано 16 "приходів".

"Середино-Будська громада: на цій території рашисти обстрілювали прикордоння із мінометів 122 калібру, 4 вибухи. Есманська громада: тут також використовували міномети по околицях одного з сіл (4 "приходи"). Краснопільська громада: по одному з сіл рашисти тричі вдарили з САУ. А згодом скинули з квадрокоптера вибуховий пристрій", - повідомив Живицький.

Крім того, додав він, по Миропільській громаді ворог двічі застосував міномети 120 мм калібру. "Спочатку це було 8 "приходів". І згодом ще 2 міни по тих же населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

У всіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

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Голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький спростував перекидання новомобілізованих окупантів до державного кордону в районі Сумщини.

За його словами, днями з'явилася інформація про мобілізованих загарбників біля українських кордонів, однак запевнив, що на цей момент жодних ударних угруповань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає.

При цьому загарбники продовжують постійні обстріли прикордоння Сумщини.

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