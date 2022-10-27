Вранці було обстріляно 3 громади, ввечері - дві.

Російські загарбники активно обстрілювали територію Сумщини зранку та ввечері.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Зранку росіяни випустили 25 снарядів по одному з сіл Новослобідської громади. В результаті пошкоджено лінію електропередач та два цивільні будинки", - йдеться у повідомленні.

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Також близько 9 ранку окупанти випустили 35 мін по одному із сел Білопільської громади.

Крім того, загарбники били з артилерії по території Хотінської громади після 10 ранку. Зокрема, внаслідок мінометного вогню зафіксовано 15 прильотів. "І це ж додатково, після ранкового обстрілу громади, внаслідок чого постраждало одно із сел", - заявив Живицький.

При цьому, увечері росіяни з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади (усього зафіксовано 16 приходів) та Великописарівської громади (8 приходів з АГС). Також росіяни відкривали вогонь з кулеметів.

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Голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький спростував перекидання новомобілізованих окупантів до державного кордону в районі Сумщини.

За його словами, днями з'явилася інформація про мобілізованих загарбників біля українських кордонів, однак запевнив, що на цей момент жодних ударних угруповань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає.

При цьому загарбники продовжують постійні обстріли прикордоння Сумщини.

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