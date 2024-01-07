Основними напрямками удару були південь та схід, українська ППО збила 21 ворожий безпілотник.

Вночs російські окупанти атакували Україну десятками "Шахедів" і ракетами, повідомляють у Повітряних силах.

"У ніч на 7 січня 2024 року окупанти атакували 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – рф. та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основними напрямками удару були південь та схід.

Відео дня

Водночас силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 21 ворожий БпЛА. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

Як повідомили у Силах оборони півдня, дронова атака тривала близько 6️ годин. Запущені з тимчасово окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря БпЛА типу "Shahed-131/136" ворог спрямував у прибережну зону Миколаївщини і Одещини, а також в напрямку центральних і західних регіонів України.

Зазначається, що на півдні ППО знищила 11 дронів-камікадзе: 5 на Миколаївщині, по 2 на Одещині і Дніпропетровщині, по 1 на Кіровоградщині і Вінниччині.

"На Миколаївщині відбулось влучання в рекреаційній зоні, де на одній з законсервованих баз відпочинку сталося займання. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Атаки окупантів - що відомо

Увечері 6 січня російські окупанти атакували Дніпро дронами. Було пошкоджено багатоповерхівку та знищено кілька автомобілів.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Дмитро Лисак, у будинку проживало 22 родини. Надзвичайники врятували шістьох людей, двоє з них – діти. Відомо, що двоє осіб звернулися по медичну допомогу. На щастя, минулося без загиблих.

Вас також можуть зацікавити новини: