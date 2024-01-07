Протягом вечора в Дніпропетровській області було знищено 7 ворожих безпілотників.

У суботу, 6 січня 2024 року, російські окупанти атакували Дніпро дронами. Було пошкоджено багатоповерхівку та знищено кілька автомобілів.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Дмитро Лисак, у будинку проживало 22 родини. Надзвичайники врятували шістьох людей, двоє з них – діти.

Відомо, що двоє осіб звернулися по медичну допомогу. На щастя, минулося без загиблих.

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У ДСНС опублікували фото наслідків ворожої атаки по місту. До їх ліквідації залучено 45 рятувальників та 11 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Лисак додав, що протягом вечора в Дніпропетровській області було знищено 7 ворожих безпілотників – у Дніпровському та Нікопольському районах.

Удари РФ по українських містах

Вдень 6 січня російські загарбники вдарили по Харківщині. Під ворожим вогнем опинилися Купʼянськ та Вовчанськ. Постраждали двоє людей, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Крім того, росіяни атакували ракетами С-300 Покровський район Донеччини. Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок удару загинуло 11 українців. Серед жертв – 5 дітей. Ще вісім осіб дістали поранень.

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