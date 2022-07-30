Міни здетонували під час наїзду на них вантажівки та комбайну.

На Сумщині підірвалися на мінах мирні мешканці, є загиблі та поранені.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Охтирський район, Великописарівська громада. Учора за день тут двічі підірвалися на мінах мирні мешканці. Детальні причини - з'ясовуються. Один чоловік загинув, ще четверо - поранені", - повідомив він.

Живицький наголосив, що у першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Травмовані двоє людей: пасажирка і водій легкової автівки, що їхала зустрічною смугою дороги під час вибуху.

У другому випадку - комбайн виїхав на поле збирати врожай. Двоє аграріїв травмовані. Техніка розбита.

Живицький нагадав, що з першого дня після деокупації Сумської області діє регламент, який передбачає звернення до вибухотехніків перед виїздом на поле. В області посівна кампанія пройшла успішно, без жодних інцидентів.

Нагадаємо, раніше у гирлі Бистре внаслідок підриву на невідомому предметі українське цивільне судно отримало пробоїну.

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