Сьогодні вночі російські військові обстріляли Миколаїв.

Вночі російські військові обстріляли Миколаїв, одна людина загинула.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі, 30 липня, після 01:00 був обстріляний один зі спальних районів міста. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень. За наслідками обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки", - повідомив він.

Кім також зазначив, що орієнтовно о 01:20 у Баштанській громаді було декілька вибухів, попередньо - спрацювала ППО. Інформація уточнюється щодо постраждалих і пошкоджень.

Він також повідомив, що тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села на лінії розмежування. Крім того, зранку, 30 липня, відбулися обстріли територій поблизу с. Лепетиха та с. Кавказ. Електропостачання в громаді відновлено.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Миколаїв касетними снарядами. В результаті обстрілу 5 людей загинули та 7 отримали поранення.

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