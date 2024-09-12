"Шахед" летів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.

Під час нічної атаки був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу "шахед" у безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Telegram. Він зазначає, що пізніше цей "шахед" був збитий силами ППО.

"Росія свідомо прокладає маршрути ракет та ударних дронів так, щоб це проходило зокрема над атомними обʼєктами України", - наголосив Тюрін.

Відео дня

За його словами, це вже не вперше і це є частина російської терористичної тактики.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 69-ти засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області, двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний), 64-ма ударними БпЛА типу Shahed.

Атаки дронів на Україну

12 вересня, начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомляв, що на території Хмельницької області за добу знищено 11 ворожих БпЛА.

В ніч на 7 серпня над Хмельницькою областю було збито 4 російські "шахеди". Уламки одного зі збитих дронів впали й пошкодили резервуари для зберігання та цех підприємства.

Вас також можуть зацікавити новини: