Тюрін додав, що постраждалих чи травмованих внаслідок атаки немає.

В ніч на 7 серпня над Хмельницькою областю було збито 4 російські "шахеди". Уламки одного зі збитих дронів впали й пошкодили резервуари для зберігання та цех підприємства.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram. "Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО в межах області знешкодили 4 ворожих БПЛА типу "Шахед". Разом з тим, через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області", - деталізував він.

Тюрін додав, що постраждалих чи травмованих внаслідок атаки немає. На місці падіння уламків працюють усі відповідні служби.

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Крім того, як повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, над областю захисники неба збили два "шахеди". "Понад вісім годин поспіль у нас тривала повітряна тривога. Подекуди було гучно. У цей час в небі над Черкащиною наші захисники знищили два ворожі БпЛА", - написав він і додав, що звернень по допомогу від населення не надходило.

Удари дронів

Цієї ночі Україна перебувала під черговою російською атакою. Так, тривогу оголошували у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій та Київській областях.

Після опівночі у Сумах чули вибухи, у міській військовій адміністрації повідомили, що в місті працює протиповітряна оборона. "ППО. Без паніки", - написав у Telegram начальник МВА Олексій Дрозденко.

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