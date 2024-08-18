Удар стався по дорозі між двома головними воротами об'єкту.

У МАГАТЕ заявили, що за охоронною зоною ЗАЕС стався удар БПЛА. Ймовірно, дрон вибухнув неподалік від ставків для охолодження та приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередачі - це єдина лінія 750 кіловольтів, яка забезпечує електропостачання станції.

Як зазначили у МАГАТЕ, їхні представники побували на місці й помітили пошкодження, які, ймовірно, були спричинені атакою. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а сама АЕС не зазнала пошкоджень. Однак удар стався по дорозі між двома головними воротами об'єкту.

У організації звернули увагу на те, що бойові дії поблизу ЗАЕС стали активнішими. Голова агентства Рафаель Гроссі заявив про загрозу ядерній безпеці та закликав сторони дотримуватися принципів, встановлених для захисту станції.

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"Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості усіх сторін", - наголосив Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС

Наприкінці червня експерти МАГАТЕ повідомляли, що біля Запорізької АЕС через обстріли та пожежу було зруйновано одну зі станцій радіаційного моніторингу.

За даними Greenpeace, росіяни риють окопи біля ставку-охолоджувача Запорізької АЕС.

11 серпня над ЗАЕС було помічено густий дим. Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко тоді заявляв, що російські окупанти підпалили у градирні Запорізької атомної електростанції велику кількість автомобільних шин.

Після відновлення контролю України над Запорізькою АЕС, інтеграція станції в українську енергосистему не зможе відбутися одразу, зазначила співзасновниця громадської організації "Антикризовий експертний ядерний центр України", експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна.

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