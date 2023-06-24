Зокрема, було випущено 9 ракет Х-22, які українська ППО досі не збивала.

Цієї ночі російські загарбники запустили по Україні понад 50 ракет різних типів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що українські сили вночі продемонстрували "доволі непогані результати" у збитті російських ракет. Водночас, він поки не називає точну кількість збитих російських ракет.

"Мали ми атаку 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспію, як і зазвичай вони це роблять. Цього разу вони випустили 40 ракет. Потужна нічна атака. Далі - залучили бомбардувальники Ту-22М3. Цими бомбардувальниками атакували з трьох напрямків: з півночі, з півдня і сходу. Було випущено 9 ракет Х-22", - сказав Ігнат.

Відео дня

Він підкреслив, що ракети типу Х-22 українська ППО ще не збивала, бо вони вражають цілі за балістичною траєкторією.

"Далі противник не вгамувався і застосував дві ракети "Калібр" та на додаток ще два Shahed", - зазначив речник.

Нічна ракетна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, вночі 24 червня Російська Федерація атакувала Київ ракетами, відомо про влучання уламків у 25-поверховий будинок у Солом’янському районі столиці. Вже відомо про трьох загиблих. Силами та засобами ППО, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет.

Також 9 крилатих ракет і 3 безпілотники збили у небі над Дніпропетровською областю. Крім того, уламками збитих ракет в Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто.

На Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві російські крилаті ракети типу Х-101/555.

Вас також можуть зацікавити новини: