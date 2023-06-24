В Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків на 24–типоверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

У багатоповерхівці в Солом’янському районі Києва виникла пожежа після падіння уламків російської ракети.

"У Соломʼянському районі уламки ракети влучили в верхні поверхи 16-ти поверхівки. Задимлення на верхніх поверхах. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці, ще одного - госпіталізували. Пожежі в будинку немає. Рятувальні служби працюють на місці", - повідомив мер Кличко.

"У Соломʼянському районі, в багатоповерхівці, попередньо: виникла пожежа на 16-му поверсі. На 17-му є пошкодження. Екстренні служби прямують на місце", - уточнив він.

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В Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків на 24–типоверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

"Наразі відомо про 2-х постраждалих. Одному надали медичну допомогу на місці, іншого госпіталізовано. Інформація уточняються", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Силами та засобами ППО, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет.

"Ворог вчергове застосував свою звичайну тактику - стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555. Силами та засобами ППО, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет. Внаслідок падіння уламків в Соломʼянському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку. Щодо потерпілих - зараз відомо про двох осіб. Одного госпіталізували, іншому надали медичну допомогу на місці. Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці", - повідомив Сергій Попко.

Ракетні атаки РФ - детал і

В Україні близько 01:40 була оголошена повітряна тривога у багатьох областях. У Повітряних Силах повідомили, що було зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 02:20. Згодом звуки вибухів чули у багатьох регіонах.

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