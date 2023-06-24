Глава Офісу президетна Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

В Україні близько 01:40 була оголошена повітряна тривога у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

У Повітряних Силах повідомили, що було зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 02:20.

"Схід, Південь - ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - зазначили там.

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Також глава Офісу президетна Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

02:06. У Чернігівській області - загроза застосування ударних БпЛА.

02:18. Повітряна тривога оголошена у Києві, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській та Кіровоградській областях.

"Центр - ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили ПС.

02:26. Крилаті ракети рухаються з південного напрямку на північ.

02:36. Дніпропетровська область та Захід - ракетна небезпека.

02:42. У КМВА повідомили про ракетну небезпеку.

"Увага! Ракетна небезпека для киян! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

02:52. В Дніпропетровській області працює ППО. Повідомляється про небезпеку для Вінніцької області.

03:00. Ракети з центральних областей в напрямку Києва та західних областей.

03:06. У Повітряних Силах закликали мешканців Київщини не ігнорувати тривогу.

03:10. У Києві чути вибухи – працює ППО. У КОВА також повідомили, що у регіоні вже працюють сили ППО.

03:20. Вибухи в Соломʼянському районі столиці. Всі служби прямують на місце, повідомляє мер Кличко.

Ракетні атаки РФ - деталі

Минулої ночі ворожа авіація здійснила пуски з району Каспійського моря близько опівночі, було запущено 13 крилатих ракет Х-101/Х-555. Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, всі ворожі крилаті ракети було знищено, більшість з них ліквідовані в Хмельницькій області.

Російські окупанти вишукують слабкі місця задля власної результативності, запускаючи ракети по Україні. Поки успіху загарбники не мають. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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