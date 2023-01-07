Зареєстровано 13 повідомлень про зруйновані домівки в населених пунктах Пологівського та Василівського району області.

Російські окупанти за добу завдали близько 220 влучань ворожих снарядів по Гуляйполю на Запоріжжі.

Вони гатили з танків, мінометів, а також застосовували реактивні системи залпового вогню, повідомляє у Facebook Міністерство внутрішніх справ України.

"Зафіксовано понад двісті влучань. Найбільших уражень зазнали жителі районного центру. Пошкоджено як житловий фонд, так і місцеву цивільну інфраструктуру", - сказано в повідомленні.

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В поліції зазначають, що зареєстровано 13 повідомлень про зруйновані домівки в населених пунктах Пологівського та Василівського району, також пошкоджені складські приміщення та магазини. Інформації про поранених не надходило.

"Також неспокійною залишається ситуація на Василівщині. У Степногірську "градами" пошкоджені склади на місцевому підприємстві. А в селі Павлівка, розташованому неподалік міста, вогнем російських загарбників пошкоджено приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначають, що скоєні військовими РФ злочини задокументовані правоохоронцями в рамках ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України. За кожним фактом збройної агресії відкриті кримінальні провадження.

Поліція Запорізької області закликає громадян продовжити евакуацію до більш спокійних міст або регіонів. При цьому зазначають, що за минулу добу залізничним транспортом із Запоріжжя до міст Львів, Чоп та Ковель евакуйовано 1081 особу, з них - 127 дітей.

Війна в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, Збройні сили України знищили ще майже 500 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 110 тис. 740 осіб.

7 січня стало відомо, що у Запорізькій області Сили спеціальних операцій разом з артилеристами ЗСУ успішно провели операцію з "демілітаризації" російських окупантів.

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