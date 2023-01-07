Також знищено, зокрема три артсистеми та два танки ворога.

Збройні сили України знищили ще майже 500 російських окупантів. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника серед особового складу з 24 лютого по 7 січня орієнтовно склали близько 110 тис. 740 (+490 за добу) осіб.

Ворожих танків було знищено 3 тис. 66 (+2) одиниць, бойових броньованих машин - 6 тис. 125 (+1), артилерійських систем - 2 тис. 62 (+3), реактивних систем залпового вогню - 431.

Відео дня

Засобів протиповітряної оборони ворога знищено 217 (+2) одиниць, літаків - 285, гелікоптерів - 272, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1 тис. 844, крилатих ракет - 723.

Кораблів/катерів було знищено 16, автомобільної техніки та автоцистерн - 4 тис. 798 (+1), спеціальної техніки - 182. У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Ситуація на фронті та оголошене Путіним "перемир'я"

Минулої доби сили оборони України відбили атаки російських окупантів у районах 14 населених пунктів, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку росіяни не припиняють спроб штурмувати українські позиції, попри оголошене Кремлем так зване перемир'я.

Пентагон констатував порушення Росією взятого на себе ж так званого "різдвяного перемир'я".

Вас також можуть зацікавити новини: