Ворог зазнає суттєвих втрати в Пологах і сусідньому Токмаку.

У Запорізькій області Сили спеціальних операцій разом з артилеристами ЗСУ успішно провели операцію з "демілітаризації" російських окупантів.

Як повідомляє місцеве видання "РИА Мелитополь", 2 січня бійці підрозділу ССО "Бандерлоги" вирахували позиції рашистів, які розмістилися у Пологах. В одну з місцевих будівель заїхало близько 150 військових РФ, у тому числі 10 офіцерів.

Українські розвідники вичекали кілька днів, поки на місці збереться якомога більше техніки та особового складу і передали координати українським артилеристам. А вже вночі 4 січня артилерія ЗСУ відправила на той світ рашистів.

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Місце прольотів зрадники-поліцаї оточили. До місця зруйнованої будівлі мчали швидкі і не тільки. Високе керівництво окупантів лише хапалося за голову. Ще б пак! Ворог має збитки в Пологах і сусідньому Токмаку. Отже подарунок рашикам до Різдва вдався – йдеться у дописі.

За попередніми даними української розвідки, знищено близько 150 військових РФ, в тому числі 10 офіцерів

Ситуація в Запорізькій області

На частині тимчасово окупованій Запорізької області російські окупанти погрожують місцевим жителям розстрілом за порушення комендантської години. А між собою ворог обговорює близький контрнаступ ЗСУ.

Водночас російські окупанти використовують школи на захоплених територіях з метою впливу на українських дітей. Незабаром загарбники планують відкрити на окупованих територіях центри підготовки "вчителів" історії та російської мови для поширення пропаганди в школах, перший із яких зʼявиться в Бердянську Запорізької області.

Напередодні мер Мелітополя Іван Федорова повідомляв, що окупанти в паніці через те, що російські медики тікають з міста. Попри терор з боку окупантів українські медики відмовляються співпрацювати з ворогом.

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