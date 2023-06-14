Російські окупанти вранці обстріляли Краматорськ та Костянтинівку Донецької області, унаслідок чого загинуло троє цивільних, ще троє – зазнали поранень.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Троє загиблих і троє поранених - такі попередні дані по втратах серед цивільних внаслідок ранкового обстрілу Донеччини. Рашисти вдарили удосвіта, о 5-й ранку - спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці", - зазначив він.
Кириленко додав, що дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена - у Костянтинівці.
"Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше п’ять і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці - два зруйновані і пошкоджені 55", - написав голова ОВА.
Крім того, постраждав газогін та електромережі.
Згодом Кириленко уточнив, що у Краматорську пошкоджено щонайменше 17 будинків.
"Всього за добу росіяни вбили трьох жителів Донеччини, поранили ще шістьох", - повідомив він.
Обстріли Донеччини - що відомо
Раніше у поліції Донеччини попереджали жителів прикордонних громад про небезпеку перебування. Це зокрема стосувалося Вугледарської, Авдіївської, Костянтинівської, Торецької та Лиманської громад.
Як повідомляли у Міноборони україни, станом на 12 червня у Донецькому та Таврійському операційних районах пукраїнські війська просунулися на 6,5 км. Звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.