У Краматорську вщент зруйновано щонайменше п’ять приватних будинків, пошкоджено ще до 20, а у Костянтинівці - два будинки зруйновані і пошкоджені 55.

Російські окупанти вранці обстріляли Краматорськ та Костянтинівку Донецької області, унаслідок чого загинуло троє цивільних, ще троє – зазнали поранень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Троє загиблих і троє поранених - такі попередні дані по втратах серед цивільних внаслідок ранкового обстрілу Донеччини. Рашисти вдарили удосвіта, о 5-й ранку - спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці", - зазначив він.

Кириленко додав, що дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена - у Костянтинівці.

"Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше п’ять і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці - два зруйновані і пошкоджені 55", - написав голова ОВА.

Крім того, постраждав газогін та електромережі.

Згодом Кириленко уточнив, що у Краматорську пошкоджено щонайменше 17 будинків.

"Всього за добу росіяни вбили трьох жителів Донеччини, поранили ще шістьох", - повідомив він.

Обстріли Донеччини - що відомо

Раніше у поліції Донеччини попереджали жителів прикордонних громад про небезпеку перебування. Це зокрема стосувалося Вугледарської, Авдіївської, Костянтинівської, Торецької та Лиманської громад.

Як повідомляли у Міноборони україни, станом на 12 червня у Донецькому та Таврійському операційних районах пукраїнські війська просунулися на 6,5 км. Звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

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