У Херсоні ворог поцілив по суднобудівному заводу, освітньому закладу, магазину, будівлі ОДА, житловим будинкам.

Окупанти за добу 86 разів обстріляли територію Херсонщини. Внаслідок цього 3 людини загинули, ще 13 поранені.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич розповів про ситуацію у Telegram. Так, мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА

"Під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Загарбники поцілили в суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю Херсонської ОДА, приватні та багатоквартирні будинки", - зазначив Янушевич.

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Він повідомив, що минулої доби через російські обстріли 3 людей загинуло, ще 13 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зокрема, від рук російських окупантів загинув 8-річний хлопчик.

Ситуація у Херсонській області

Російські окупанти намагаються зробити з правобережжя і лівобережжя Херсонської області "сіру зону". Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що зараз ворог робить усе, щоби перетворити життя місцевих на пекло, зокрема – депортує людей з зайнятого лівого берега.

Після чергових ударів по Херсону не стрималася навіть дитина. 11-річний хлопчик емоційно прокоментував обстріл міста та сказав усе, що думає про рашистів.

Окрім цього, пенсіонери з Херсонської області розповіли про тортури в окупації. Росіяни знущаються з літніх людей та не приховують, що хочуть їх вбити.

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