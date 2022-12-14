Через свою близькість до лінії фронту Херсон зазнає масованих артилерійських обстрілів з боку росіян щодня.

Російські окупанти намагаються зробити з правобережжя і лівобережжя Херсонської області "сіру зону".

Як розповів в ефірі національного телемарафону депутат Херсонської облради Сергій Хлань, зараз ворог робить усе, щоби перетворити життя місцевих на пекло, зокрема – депортує людей з зайнятого лівого берега.

Йдеться про 15-тикілометрову територію уздовж узбережжя Дніпра, уточнив Хлань.

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Також окупанти обстрілюють цивільні об'єкти у Новій Каховці, як це роблять і з Херсоном.

"На мою думку, такі самі обстріли й у Херсоні вони роблять для того, щоб зробити й на правому березі таку зону, яка була б дуже небезпечна для перебування херсонців… Окупанти намагаються влаштувати "сіру зону" з обох боків Дніпра цими злочинними обстрілами", - поділився депутат.

Обстріли Херсона

Через свою близькість до лінії фронту Херсон зазнає масованих артилерійських обстрілів з боку росіян щодня. Окупанти, викинуті на лівий берег Дніпра, відкривають вогонь, зокрема, по житлових кварталах та лініях комунікацій обласного центра.

14 грудня Росія вдарила по середмістю Херсона, влучивши у будівлю обласної держадміністрації.

Станом на листопад ЗСУ звільнили від окупантів уже 179 населених пунктів області.

10-11 грудня Генштабом ЗСУ було помічене відведення окупантів з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка.

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