Жінка зазначила, що її не катували, але тиснули морально.

Пара пенсіонерів з Любимівки Херсонської області прожили сім місяців у російській окупації. Загарбники жорстоко допитували та катували місцевих жителів.

Марія в інтерв'ю Українській правді розповіла, що її та Івана росіяни тримали, бо у них нібито була інформація про авіаудар окупантів. Загарбники вимагали віддати телефони, погрожували обшуками, а коли отримали те, що хотіли, то викрали подружжя.

Чоловіка змусили надіти на голови кофти, після чого посадили в машини, возили по селу і стріляли в повітря, щоб залякати. За словами жінки, їх привезли в школу, де завели в кабінет. Окупанти видовбували дірки, щоб тримати там полонених.

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"Підвели і відразу кинули під підлогу", – розповіла Марія.

Час від часу росіяни допитували подружжя про авіанальоти, дітей та українських військових. Окупанти переглянули телефони і звинуватили жінку в роботі на Україну.

"Мене не били – мене тиснули морально", – зазначила пенсіонерка.

Через чотири години під підлогою жінка стала скаржитися на нестачу повітря. Вона зазначила, що стала втрачати свідомість. Росіяни дістали її з ями, щоб привести до тями.

Пізніше прийшов хтось із керівництва окупантів і заявив, що на подружжя донесли.

"Тебе, тварь, треба розстріляти. Через таких, як ти, гинуть наші люди", - звучало на адресу подружжя від деяких окупантів, але були і ті, хто їх захищав.

Визволене Херсона - що відомо

11 листопада ВСУ зайшли в Херсон, який перебував в окупації з перших днів вторгнення РФ в Україну. Після деокупації в населених пунктах відразу почалися стабілізаційні заходи.

21 листопада стало відомо, що в Херсоні виявили ще чотири приміщення, де окупанти незаконно утримували людей і піддавали їх жорстоким тортурам.

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