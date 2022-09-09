Також російські загарбники відкривали вогонь з літака.

Російські загарбники за поточну добу обстріляли 5 громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

Зокрема, після 9 ранку з території РФ було запущено 2 ракети з літака по Великописарівській громаді. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення Центральної районної лікарні, місцевий ліцей (вибито 15 вікон), приміщення дитячого садка (вибито 22 вікна), у двох двоповерхових будинках частково вибиті вікна та пошкоджено балкон.

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Також по території Краснопільської громади після 9 ранку з території РФ здійснено ракетний удар, а після 18.00 був мінометний обстріл − 17 прильотів.

В Юнаківській громаді з 16.25 зафіксовано мінометний обстріл з боку окупантів − 12 прильотів.

Крім того, близько 17 росіяни почали обстріл зі ствольної артилерії Новослобідської громади − зафіксовано 30 прильотів. За результатами обстрілу пошкоджено лінію електропередач.

Ще після 17 години росіяни били по території Білопільської громади зі ствольної артилерії − 6 прильотів.

Нагадаємо, на Сумщині чоловік працював на окупантів та забезпечував їх продуктами. Упродовж березня під час тимчасової окупації населених пунктів Охтирського району місцевий мешканець добровільно допомагав ворожим військам.

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