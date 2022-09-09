Повністю зруйнований дах одноповерхової будівлі лікарні, пошкоджені стіни, вибиті вікна з рамами, згоріло майно всередині.

У результаті ранкового обстрілу лікарні на Сумщині поранено 8 людей.

Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Пряме потрапляння ракети було у терапевтичне відділення. Повністю зруйнований дах одноповерхової будівлі лікарні, пошкоджені стіни, вибиті вікна з рамами, згоріло майно всередині. Постраждали від вибуху і будівля ліцею, два приватні будинки мирних мешканців та дитсадок, що поруч із лікарнею", - зазначив він.

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За словами Живицького, у будівлі садочку вибито понад 30 вікон, також постраждали харчоблок та котельня.

"Також кімнати всередині усіяні осколками від розбитих вікон. Пошкоджені і меблі всередині дитсадка. На щастя, дітей у цьому садочку не було. Але поранено восьмеро людей, травми різного ступеня тяжкості. Медики нині надають допомогу", - розповів голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, зранку 9 вересня російська авіація завдала авіаудару по лікарні Великописарівської громади на Сумщині.

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