Упродовж березня під час тимчасової окупації населених пунктів Охтирського району місцевий мешканець добровільно допомагав ворожим військам.

На Сумщині оголошено підозру чоловіку, який співпрацював із окупаційними військами.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними правоохоронців, упродовж березня під час тимчасової окупації населених пунктів Охтирського району місцевий мешканець добровільно допомагав ворожим військам. Чоловік забезпечував їх продуктами та підакцизними товарами, а також передавав інформацію про жителів свого села.

Відео дня

В ході досудового розслідування поліція зібрала достатньо доказів причетності чоловіка до протиправної діяльності. Зібрані докази стали підставою для повідомлення останньому про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львові заблокували мережу агітаторів, які працювали на бойовиків "ЛНР".

Вас також можуть зацікавити новини: