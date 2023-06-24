Впродовж минулої доби росіяни здійснили 78 обстрілів у Херсонській області.

Російські загарбники за минулу добу вбили чотирьох і поранили шістьох цивільних на Херсонщині. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"За минулу добу противник здійснив – 78 обстрілів, випустивши 399 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації", - зазначив голова ОВА.

Зокрема, по місту Херсон ворог випустив 32 снаряди.

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Внаслідок обстрілів російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів; транспортне підприємство Херсона, адміністративну будівлю та заклад торгівлі у Бериславі.

"Через російську агресію 4 людини загинули, 6 (з них - 1 дитина) - дістали поранення", - повідомив Прокудін.

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Як повідомляв УНІАН, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

За словами військового експерта, полковника ЗСУ Владислава Селезньова, загарбники хоч і намагалися підготуватися до контрнаступу ЗСУ, але не можуть його стримати. Він відзначив, що українська армія ще не підійшла безпосередньо до головних рубежів інженерних і фортифікаційних споруд ворога, але тенденції дуже помітні. Він вказав, що росіяни витрачають величезні ресурси для протидії українській армії, але це їм не допомагає.

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