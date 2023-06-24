Супротивник на двох напрямках обороняється, зазначили у Генштабі.

Російські загарбники марно проводили наступальні операції на трьох напрямках - Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому у суботу вранці, 24 червня, у Facebook. "Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

На Лиманському напрямку російські окупанти здійснили марні наступальні дії в напрямках Веселого та південніше Діброви. На Авдіївському напрямку вороги проводили марні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, але успіху не мав.

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На Шахтарському напрямку ворог здійснив марні наступальні дії в напрямках Вугледара та Золотої Ниви. Крім того, ворог намагався відновити втрачене положення біля Макарівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Вранці 23 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що ворог атакував наших захисників на чотирьох напрямках - Авдіївському, Лиманському, Мар’їнському та Куп’янському. За його даними, на сході української держави упродовж минулої доби було 30 боїв.

Також повідомлялося, що воїни наступали на півдні України - на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Варто зазначити, що ворог зазнає серйозних втрат. Загальні втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 223 330 осіб.

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