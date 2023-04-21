Це єдиний шлях до того, щоб заморозити ситуацію і видати, що це був такий план.

У Росії все частіше звучать заяви про припинення "спецоперації", мовляв, це станеться вже незабаром - залишився місяць-півтора.

В ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Андрій Юсов нагадав, що заяви із закликами припинити "СВО" робив навіть наближений до Путіна ватажок "Вагнера" Євген Пригожин. Однак він це каже не тільки особисто від себе, але й від своїх "патронів, частина з яких мешкає у кремлівських вежах".

"Вони прекрасно розуміють, що Російська імперія - відстала, деградуюча у сучасному вигляді не зможе довго вести цю війну. В геополітичному плані вони вже програли її з тріском. Єдина можливість вийти із ситуацію - намагатися заморозити на наявній лінії ситуацію і, використавши інструменти пропаганди та зомбування власного населення, оголосити про те, що "таким був план", в 185+ тисяч знищених рашистів - це теж все було за планом", - зазначив Юсов.

У цьому і полягає логіка заяв високопоставлених людей з оточення Путіна щодо закінчення війни. Однак у вільного світу - своя логіка. Вона полягає у звільненні усіх територій України до кордонів 1991 року.

Окремо Юсов зауважив, що у Росії нема масштабної схеми вербування іноземних найманців до війни проти України. Країна-окупант розраховує на власне населення - Росія "самотня у цій ситуації". Особовим складом їй не допомагає ніхто із союзників.

Пригожин заговорив про закінчення війни

Як повідомляв УНІАН, ватажок приватної військової кампанії "Вагнер" Євген Пригожин раптово закликав Кремль оголосити про закінчення війни. Він вважає за необхідне вже закріпитися на тимчасово окупованих територіях України.

За його словами, зараз російським військам залишається "намертво закріпитися, закогтися на тих територіях, які вже є". При цьому він заявив, що "якщо раніше Україна була частиною колишньої Росії, то тепер це абсолютно національно-орієнтована держава", що є проблемою.

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