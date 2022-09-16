Водночас, президент підкреслив, що підкорення України не буде, і кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження.

Російські окупанти застосували проти України вже понад 3800 різних ракет.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні наприкінці 204-го дня війни.

"Держава-терорист застосувала проти нас вже понад 3800 різних ракет. Але жодна ракета не наблизить Росію до її мети", - заявив глава держави.

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Він наголосив, що підкорення України не буде, і кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження.

Нагадаємо, також Зеленський показав наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу.

14 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, російські війська поцілили по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста.

Голова ОВА додав, що попередньо, без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу лишилися без води. Працюють аварійні служби та рятувальники. Проводиться ліквація наслідків руйнацій.

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