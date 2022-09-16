Користувачі соцмереж вже роблять з фейку новий мем.

Пропагандистів РФ спіймали на черговій фейковій новині - одне з видань окупантів повідомляє, що в українських школах дітей нібито просять доносити на батьків.

Видання "Донпрес", яке контролюється окупаційною "владою" Донбасу повідомляє, що читачі надіслали до редакції фото з класу однієї з українських шкіл. На знімку видно плакат із закликом до учнів розповідати вчителям, якщо батьки учнів говорять вдома російською мовою або у них є родичі в РФ.

Однак у мережі звернули увагу, що заклик плаката "розкажи вчительці" українською написаний неправильно - "розпові вчительке".

Відео дня

Користувачі соцмереж вже пропонують свої варіанти "доносів". До вчительки також радять звернутися, якщо "в сім'ї їли російський сир" або якщо "хтось із батьків пропустив серію "Слуги народу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни створили сайт німецькою мовою для дискредитації Зеленського.

Вас також можуть зацікавити новини: