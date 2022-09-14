Президент наголошує, що на окупантів чекатиме справедлива відповідь і відплата.

Президент України Володимир Зеленський щодо спроби російських окупантів затопити Кривий Ріг заявив, що все, що вони можуть, - це посіяти паніку.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

"Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу - ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг. Все, що можуть окупанти, - це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі", - зазначив Зеленський. Відео дня

Він наголосив, що це жодним чином не може зламати українців.

"Чи чекатиме на них справедлива відповідь і відплата? Безперечно, так", - підкреслив президент.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, російські війська поцілили по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста.

Голова ОВА додав, що попередньо, без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу лишилися без води. Працюють аварійні служби та рятувальники. Проводиться ліквація наслідків руйнацій.

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