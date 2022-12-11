На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує намагатися прорвати оборону українських військ.

Протягом доби російські окупанти завдали 5 авіаційних ударів та здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

"Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів та здійснив більше 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначили у Генштабі.

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Зауважується, що зберігається загроза завдання ворогом ударів з використанням ракет і ударних безпілотників по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку противник обстріляв райони 10 населених пунктів Харківської області; на Куп'янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження неподалік чотирьох населених пунктів Луганської області та п'яти - на Харківщині.

"На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Вогневого впливу з танків та артилерії зазнали райони 26 населених пунктів... Також окупанти завдали авіаудару поблизу Кліщіївки", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку окупанти обороняються та обстрілюють позиції українських військ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Золота Нива, Павлівка та Вугледар Донецької області.

"На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Времівка Донецької області та Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Лобкове і Плавні на Запоріжжі", - повідомили у Генштабі і зауважили, що окупанти обстріляли також ряд населених пунктів на Херсонському напрямку, зокрема місто Херсон.

Війна в Україні: останні новини

Втрати Росії в Україні перевищили 94 тис. чоловік особового складу. За добу бійці ЗСУ ліквідували 380 росіяни. Вони також знищили понад 20 одиниць різної техніки, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що війна РФ проти України затягнулася. За його словами, Путін хоче вести війну на виснаження.

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