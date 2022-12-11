Українські захисники також знищили два десятки одиниць техніки.

Втрати Росії в Україні перевищили позначку 94 тисячі чоловік особового складу. За добу бійці ЗСУ ліквідували 380 супротивників. Вони також знищили понад 20 одиниць різноманітної ворожої техніки.

Статистикою російських втрат поділився прес-центр Генштабу ЗСУ в традиційному ранковому зведенні. Дані за звичаєм розділені на загальні і добові.

Втрати Росії в Україні станом на 11 грудня

особового складу — близько 94 140 (+380) осіб ліквідовано;

танків — 2942 (+2);

бойових броньованих машин — 5920 (+3);

артилерійських систем — 1928 (+1);

РСЗВ — 397 (+0);

засобів ППО — 211 (+0);

літаків — 281 (+0);

гвинтокрилів — 264 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1613 (+10);

крилатих ракет — 592 (+0);

кораблів/катерів — 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 4540 (+5);

спеціальної техніки — 167 (+0).

У Генштабі також попередили, що всі дані уточнюються через високу інтенсивність боїв на багатьох ділянках лінії зіткнення.

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Ситуація на фронті: остання інформація

За даними від українського командування, противник намагається прорвати оборону ЗСУ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. А під Новопавлівкою рашисти переважно обороняються.

Як повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, окупанти змінили тактику дій під Бахмутом. Вони діляться на штурмові групи та підгрупи, які здійснюють атаки під вогневим прикриттям.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що рашисти намагаються створити угруповання для контратаки в районі Сватового і Кремінної. Тут розташувалися тисячі мобілізованих, десант з Херсона, "вагнерівці" та "кадирівці".

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія збирається вести війну на виснаження, адже майже повністю вичерпала свій наступальний потенціал.

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