Ворог здійснив обстріли по цивільній інфраструктурі трьох областей.

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали два ракетних удари та здійснили понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, ворог бив, зокрема, по цивільній інфраструктурі.

"Минулої доби противник завдав 2 ракетних удари та здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей", - мовиться у повідомленні.

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Також зазначається, що загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається.

Нічна атака окупантів на Запоріжжі - що відомо

У ніч на понеділок, 16 січня, російські загарбницькі війська обстріляли Запоріжжя та передмістя.

За повідомленнями місцевої влади, є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Внаслідок атаки постраждали люди (трьох ушпиталено, серед них діти 9 та 15 років). Є ушкоджені будинки.

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