Ще 5 громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Російські окупанти обстріляли з артилерії частину Донецької області. "Прильоти" зафіксовані в Авдіївці, Курахівці та Старій Миколаївці в Краматорському районі. В результаті удару 5 людей загинули, а ще стільки ж отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Такою інформацією поділилися в прес-центрі Донецької обласної прокуратури на офіційній сторінці в Facebook. У повідомленні сказано: "За даними слідства, 14 січня 2023 року війська держави-агресора в черговий раз зі ствольної артилерії і РСЗВ "Град" обстріляли житлові квартали м. Авдіївка, смт Курахівка і с. Стара Миколаївка Іллінівської ОТГ Краматорського району. В результаті атаки окупантів 5 людей загинули, ще 5 отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Зафіксовано також пошкодження житлових будинків, гаражів, господарських будівель і автомобілів. Прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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