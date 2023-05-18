Ворог намагається тероризувати тилові регіони і нагадує Одесі, що вона у його пріоритетах, зауважила Гуменюк.

Під час повітряної тривоги в Одеській області більшість російських ракет було збито над Чорним морем, розповіла в ефірі телемарафону спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Водночас вона додала, що вже є зафіксоване влучання в об'єкт промисловості.

"І вже є, на жаль, загиблий один і двоє поранених охоронців. Абсолютно цивільні люди, абсолютно цивільні об'єкти. Як завжди ворог намагається тероризувати тилові регіони і нагадує Одесі, що вона у його пріоритетах", - додала Гуменюк.

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За словами Гуменюк, ворога дратує постачання Україні західних систем ППО та успіхи ЗСУ у перехопленні російських ракет. Таким чином, Росія намагається виснажити посилену систему протиповітряної оборони.

Окремо ОК "Південь" уточнює, що атака РФ відбувалась з використанням різних ракет з різних напрямків.

Вибухи в Україні 18 травня - головне

О 4:00 ранку в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Вибухи цього ранку прогриміли, зокрема, у Київській, Хмельницькій, Житомирській областях.

Над Києвом, за інформацією КМВА, було знищено усі повітряні цілі, однак уламки впали у Деснянському, Дарницькому та Дніпровському районах. У деяких місцях падіння спостерігалось займання.

Остаточні дані про кількість, тип ракет та БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили.

Під час попередньої атаки на Київ у ніч на 16 травня 2023 року росіяни випустили по українській столиці 6 гіперзвукових "Кинджалів", усі було збито. Згодом повідомили, що уламки ракети зачепили американську систему ПРО Patriot. Всього тієї ночі ворог запустив по Україні 18 ракет різних типів, серед яких "Калібри", "Кинджали", С-400 ("Іскандер-М").

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