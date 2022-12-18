Один поранений перебуває у важкому стані.

Російські загарбники завдали удару по центру Херсона, внаслідок чого постраждало троє людей. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram. Атака відбулась сьогодні, 18 грудня.

"По центру місту завдано чергового удару", - заявив Янушевич. За його словами, постраждало троє людей. Всім постраждалим надається медична допомога. На місці працюють екстрені служби.

"Вони отримали осколкові порання, 1 поранений у важкому стані. Всім надається медична допомога", - уточнив голова ОВА.

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Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти за минулу добу, 17 грудня, 54 рази обстріляли територію Херсонської області, внаслідок обстрілів загинули троє людей. Ще 6 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Російські загарбники також обстріляли штаб гуманітарної допомоги у передмісті Херсона.

Військовий експерт Олександр Мусієнко прокоментував чутки, що російські окупанти нібито відступлять з лівого берега Херсонської області.

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