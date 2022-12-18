Росіяни викрали сім пляшок вина, які зберігалися з початку 20 століття ще з часів князя Трубецького.

Військові Росії повністю розграбували колекцію вин історичного шато у Херсонській області. Її збирали декілька поколінь виноробів.

Про це повідомила група "Інформаційний спротив". Йдеться про шато ім. Трубецького, яке пережило Першу і Другу світові війни, проіснувавши загалом 126 років.

Виноробня, виноградники й решта території шато опинилися під окупацією ще у перший день повномасштабного вторгнення російських загарбників. Серед іншого вони вкрали вино, яке зберігалось ще з часів князя Трубецького.

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"Виноробня постраждала сильно. Окупанти повністю пограбували колекцію вин, яку збирали кілька поколінь. Викрали сім пляшок вина, які зберігалися з початку 20 століття ще з часів князя Трубецького", - вказується у повідомленні.

Як зазначається, російські інтервенти також пошкодили лабораторію підприємства та замінували виноградники. Окупанти вкрали все цінне, що там було.

"Постраждала будівля історичного шато та будинку на території. Вкрали обладнання та меблі ресторану, готелю, офісу, магазину. Вина, що перебували на витримці, також зникли", - підсумував Інформаційний спротив.

Війна в Україні: завдані збитки

У травні повідомлялося, що окупанти повністю знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин. Він зміг пережити Другу світову, окупацію Харкова нацистами, але не росіян.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що збитки, спричинені повномасштабною війною Росії проти України війною до кінця 2022 року можуть сягнути 700 мільярдів доларів.

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