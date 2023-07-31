Окупанти шукають альтернативні шляхи для військової логістики, їх польові склади майже всі знищені.

Через пошкодження Чонгарського і Кримського мостів окупанти, щоб не допустити снарядного голоду, намагаються знайти альтернативні шляхи постачання. Про це повідомила керівниця об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що в окупантів спостерігається певний снарядний голод, який пов'язаний і з тим, що були удари по Чонгарському мосту.

"Ми продовжуємо працювати над знищенням того, що вони вже запасли, і працюємо над тим, щоб логістика не дозволяла їм поповнювати запаси. Ті польові склади боєприпасів, які вони розвернули на лівому березі практично всі нами відпрацьовані, а підтягувати додаткові їм все складніше", - наголосила Гуменюк.

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За її словами, окупанти ще можуть використовувати материкову частину і транспортні канали для довозу техніки й снарядів. Але все ж у них ускладнена логістика, вона уповільнена і не дає можливості так активно поповнювати склади й техніку.

Гуменюк розповіла, що ворог активно використовує зараз об’їзний шлях через материкову Україну, але він довший і складний. За її словами, він використовується для військової логістики. При цьому цивільний транспорт пускають з військовими колонами, щоб люди стали живим щитом.

"Також ще залишається в окупантів такий резервний маршрут як паромна переправа. Там же ж по морю, в районі Керчі, ми спостерігаємо активність великих десантних кораблів, які, ймовірно, використовуються для цієї логістики", - розповіла керівниця об’єднаного прес-центру ОК "Південь".

Вона зазначила, все це впливає на морально бойовий дух окупантів. За її словами, він дуже занепав, продовжує процвітати пияцтво, мародерство. "Це основні способи проведення часу для російських військ. Оскільки вони тривалий час перебувають в обороні, то намагаються "розважатися", тероризуючи місцеве населення", - розповіла Гуменюк.

Ситуація на півдні України після ударів по Чонгарському мосту

Як повідомляв УНІАН, удари по Чонгарському мосту були в червні і 29 липня, коли його було пошкоджено.

Після руйнування прольоту Кримського мосту, багато тих, хто намагаються виїхати з Криму, їдуть материковою частиною окупованої україни і потрапляють в заручники ворожої військової техніки.

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