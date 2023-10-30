Росіяни заявили про атаку морських дронів на порт Севастополя у тимчасово окупованому Криму.
Як повідомляє "База", два безекіпажні катери нібито намагалися атакувати порт Севастополя. Один із них було знищено, другий розвернувся і поплив.
Морські дрони нібито виявили в акваторії Чорного моря близько 3:30 ночі на відстані 8 кілометрів від Севастополя. Росіяни відкрили вогонь і знищили один з них, а другому вдалося відплисти.
Як пише "База" вночі Крим також атакували ракетами. Ймовірно, ЗСУ випустили ракету дальньої дії ATACMS за місцем дислокації військових у районі Оленівки.
"Бавовна" у Криму
24 жовтня в мережі повідомили, що у Севастополі стався потужний вибух, від якого вибуховою хвилею людям повибивало вікна. Вони скаржилися, що в місті не оголошували повітряну тривогу.
Пізніше в пабліках з'явився пост про те, що російські військові об'єкти намагалися атакувати як мінімум дві ракети. При цьому гауляйтер Развожаєв запевняв, що це були "штатні заходи з використанням реактивних бомбометів". Також він заявив, що окупанти посадили дрон, який здетонував у полі.