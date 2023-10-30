Щонайменше 17 окупантів отримали поранення внаслідок цієї атаки.

Росіяни заявили, що в ніч на 30 жовтня Україна вдарила по базі ракетно-зенітного полку РФ у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє Телеграм-канал ASTRA, ударів було завдано по базі ППО в Оленівці. 17 окупантів було поранено. Про жертв інформації нема.

"За даними джерел, ракетна атака була здійснена сьогодні, 30 жовтня, о 3 ночі. Атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО МО РФ. 17 військовослужбовців поранено. Пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню", - пише канал.

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Вибухи в Криму: останні новини

Два дні тому в російському Міністерстві оборони відзвітували про збиття 36 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. Їх нібито збили над акваторією Чорного моря і північно-західною частиною окупованого півострова.

24 жовтня в мережі повідомили, що у місті стався потужний вибух, від якого вибуховою хвилею людям повибивало вікна. Вони скаржилися, що в місті не оголошували повітряну тривогу.

Пізніше в пабліках з'явився пост про те, що російські військові об'єкти намагалися атакувати як мінімум дві ракети. При цьому гауляйтер Развожаєв запевняв, що це були "штатні заходи з використанням реактивних бомбометів". Також він заявив, що окупанти посадили дрон, який здетонував у полі.

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