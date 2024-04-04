Окупанти можуть збільшити загальний темп своїх наступальних операцій в Україні.

Росіяни нарощують кількість і масштаби механізованих наземних штурмів на деяких ділянках фронту в Україні.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), за останні два тижні російські війська, схоже, збільшили кількість і масштаби механізованих наземних штурмів на окремих ділянках фронту. Це свідчить про помітне загальне збільшення кількості російських механізованих штурмів на всьому театрі бойових дій.

Окупанти можуть збільшити загальний темп своїх наступальних операцій в Україні. Інтенсифікація російських штурмів відбувається, як правило, одночасно з посиленням ракетних ударів і ударів безпілотників по українських енергетичних об'єктах.

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Аналітики припускають, що війська РФ можуть посилювати удари з метою подальшого тиску на українське командування для розгортання систем протиповітряної оборони за межами фронту, аби безпечніше для себе посилювати авіаційні операції з метою підтримки наземних операцій.

Натомість українські джерела наголошують, що фрагментарне і запізніле надходження нових західних систем в Україну дозволить російським військам адаптуватися до них і згладжувати ймовірні оперативні переваги, які ці системи могли б надати українським військам в іншому випадку.

Ризик обвалу фронту

Видання Politico з посиланням на високопоставлених українських офіцерів писало, що нові західні системи надходять занадто пізно і в недостатній кількості, щоб мати максимально ефективний оперативний вплив на полі бою. У разі нового наступу росіян влітку існує великий ризик того, що лінія фронту зруйнується.

Також офіцери зазначили, що Росія готується до великого наступу наприкінці літа, а можливо й швидше. Важко спрогнозувати, як розвиватимуться події.

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