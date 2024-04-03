Високопоставлені військові на умовах анонімності зазначили, що існує ризик обвалу фронту.

Росія готується до великого наступу наприкінці літа, а можливо й швидше. Важко спрогнозувати, як розвиватимуться події.

Як пише Politico з посиланням на високопоставлених українських військових, які служили під командуванням генерала Валерія Залужного, військова картина похмура.

"У нас не тільки військова криза - у нас політична. Росія зараз збирає ресурси і буде готова розпочати велику атаку приблизно в серпні, а можливо, й раніше. У той час як Україна ухиляється від великого призову", - сказав один з офіцерів.

Європа намагається допомогти Україні компенсувати колосальний недолік артилерійських снарядів. Запропонована Чехією купівля артилерійських боєприпасів могла б допомогти, але цього все ще недостатньо.

Офіцери підкреслили, що їм потрібно ще багато-багато людей. Зараз у країні не вистачає чоловіків на передовій, і це ускладнює проблему недостатньої підтримки Заходу.

"Не вірте галасу про те, що вони просто кидають війська в м’ясорубку на забій. Звичайно, вони теж роблять це - ще більше максимізуючи вплив своєї переваги, - але вони також навчаються та вдосконалюються", - додав він.

Офіцери сказали, що існує великий ризик руйнування лінії фронту там, де російські генерали вирішать зосередити свій наступ. Більше того, завдяки значно більшій чисельності та перевазі в КАБах, які ось уже кілька тижнів руйнують українські позиції, Росія, ймовірно, зможе "проникнути на лінію фронту і розбити її на деяких ділянках", заявили військові на умовах анонімності.

"Зараз Україні нічого не може допомогти, тому що немає серйозних технологій, здатних компенсувати Україні ту велику масу військ, яку Росія, ймовірно, кине на нас. У нас немає цих технологій, і на Заході їх також нема в достатній кількості", – сказало Politico одне із високопоставлених військових джерел.

Наступальні плани Росії

Раніше про підготовку Росії до нового великого наступу повідомляли ряд ЗМІ. Зокрема, The Economist писало про те, що підготовка РФ триває і Україні потрібно краще поставитися до будівництва лінії укріплень та мобілізувати більше людей.

Інформацію про новий великий наступ РФ прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що йдеться про кінець травня - початок червня.

аніше Олександр Коваленко висловився, чи буде повторний наступ на Київ з Білорусі. За його словами, ворогу для цього треба 120 тисяч елітно підготовлених загарбників, які усім забезпечені, і на початок поточного року Росія таких сил не мала.

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