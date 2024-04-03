За словами високопоставлених українських офіцерів, військова картина є похмурою, і існує великий ризик обвалу лінії фронту там, де російські генерали вирішать зосередити свій майбутній наступ.

Україна перебуває під великим ризиком краху лінії фронту. Оборона може обвалитися там, де російські генерали вирішать зосередити свій майбутній наступ.

Як йдеться у матеріалі POLITICO, про ймовірність краху на фронті нещодавно попереджав скандальний мільярдер Ілон Маск, говоривши про те, що може впасти Одеса. Але прогноз Маска насправді не дуже відрізняється від жахливих попереджень президента України Володимира Зеленського, зроблених останніми днями. За словами Зеленського, якщо заблокований багатомільярдний пакет не буде ухвалений найближчим часом, силам Києва доведеться "відступати, крок за кроком, маленькими кроками". Він також попередив, що деякі великі міста можуть опинитися під загрозою падіння.

Очевидно, що застереження Зеленського є частиною широких дипломатичних зусиль з розблокування військової допомоги, якої так потребує українське військо, - від 155-міліметрових артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони Patriot і безпілотників. Сумна правда полягає в тому, що навіть якщо пакет буде схвалений Конгресом США, його може бути недостатньо, щоб запобігти серйозним проривам окупантів на полі бою.

Відео дня

Картина похмура

Видання зазначає, що така невдача, особливо в розпал виборчих кампаній у США та Європі, цілком може пожвавити тиск Заходу щодо переговорів на користь Росії, залишаючи Кремлю свободу відновити конфлікт у майбутньому.

"Тепер все залежить від того, куди Росія вирішить спрямувати свої сили в наступі, який, як очікується, розпочнеться цього літа. Під час переднаступальної атаки - від Харкова та Сум на півночі до Одеси на півдні - ракетні удари та удари безпілотників Росії значно зросли в останні тижні, націлюючись на інфраструктуру. Важко здогадатися, де Росія зробить свій головний удар", - пише видання.

За словами високопоставлених українських військових, які служили під командуванням генерала Валерія Залужного, військова картина похмура.

Офіцери сказали, що існує великий ризик руйнування лінії фронту там, де російські генерали вирішать зосередити свій наступ. Більше того, завдяки значно більшій чисельності та перевазі в КАБах, які ось уже кілька тижнів руйнують українські позиції, Росія, ймовірно, зможе "проникнути на лінію фронту і розбити її на деяких ділянках", заявили військові на умовах анонімності.

"Зараз Україні нічого не може допомогти, тому що немає серйозних технологій, здатних компенсувати Україні ту велику масу військ, яку Росія, ймовірно, кине на нас. У нас немає цих технологій, і на Заході їх також нема в достатній кількості", – сказало POLITICO одне із високопоставлених військових джерел.

За його словами, тільки українська мужність і стійкість, а також помилки російських командирів можуть змінити похмуру динаміку. Йдеться про помилки, подібні до провального наймасштабнішого танкового штурму війни під Авдіївкою.

Високопоставлені українські офіцери нагадали, що покладатися на російські помилки – це не стратегія. Вони були обурені помилками, які, за їх словами, з самого початку стримували опір України – помилками і Заходу, і України. Вони також різко висловлювалися щодо зволікання Заходу, заявляючи, що поставки та системи озброєнь надійшли надто пізно та в недостатній кількості, щоб змінити ситуацію.

"Залужний називав це "війною одного випадку". Він мав на увазі, що системи озброєнь втрачають ефективність дуже швидко, тому що росіяни їм швидко протидіють. Наприклад, ми успішно використовували крилаті ракети Storm Shadow і SCALP - але лише на короткий час. Росіяни завжди вчаться. Вони не дають нам другого шансу. І в цьому вони успішні", - сказав один з офіцерів.

"Не вірте галасу про те, що вони просто кидають війська в м’ясорубку на забій. Звичайно, вони теж роблять це - ще більше максимізуючи вплив своєї переваги, - але вони також навчаються та вдосконалюються", - додав він.

Зброя приходить не вчасно

Офіцери сказали, що протитанкові ракети прийшли вчасно, допомогли врятувати Київ, дозволили витіснити Росію з Херсона в листопаді 2022 року.

"Але часто ми просто не отримуємо системи озброєння в той час, коли вони нам потрібні - вони з’являються, коли вони вже не актуальні", - сказав інший старший офіцер, навівши як приклад винищувачі F-16.

"Кожна зброя має свій правильний час. F-16 були потрібні у 2023 році; вони не підійдуть для 2024 року", – сказав він.

За словами цього офіцера, Україна ще не отримала західні винищувачі, а Росія вже готова їм протистояти.

"В останні кілька місяців ми почали помічати, що росіяни запускають ракети з Джанкоя на півночі Криму, але без вибухових боєголовок. Ми не могли зрозуміти, що вони роблять, а потім зрозуміли: вони дальноміри", - сказав співрозмовник видання.

Офіцер пояснив, що Росія розраховує, де найкраще розгорнути свої ракетні та радіолокаційні системи С-400, щоб максимально збільшити територію, яку вони можуть охопити для націлювання на F-16, утримуючи їх подалі від лінії фронту та російських матеріально-технічних центрів.

Офіцери також сказали, що тепер їм потрібна більш базова традиційна зброя, а також безпілотники. "Нам потрібні гаубиці та снаряди, сотні тисяч снарядів і ракет... Ми весь час говорили західним партнерам, що у нас є бойовий досвід, у нас є бойове розуміння цієї війни. У них є ресурси, і вони повинні дати нам те, що нам потрібно", - додав офіцер.

Європа, зі свого боку, намагається допомогти Україні компенсувати колосальний недолік артилерійських снарядів. Запропонована Чехією купівля артилерійських боєприпасів могла б допомогти, але цього все ще недостатньо.

"Офіцери підкреслили, що їм потрібно ще багато-багато людей. Зараз у країні не вистачає чоловіків на передовій, і це ускладнює проблему недостатньої підтримки Заходу", - пише видання.

"У нас не тільки військова криза"

Проте Україна ще не розпочала новий великий раунд мобілізації напередодні очікуваного наступу Росії. Влада стурбована політичними наслідками, які можуть спричинити мобілізаційні заходи на тлі ухилення від призову. Екс-головком Залужний публічно закликав до мобілізації додаткових військ ще в грудні, вважаючи, що Україні на фронті потрібні щонайменше додаткові 500 000 осіб.

Минулого тижня головком Олександр Сирський раптово заявив, що Україні може не знадобитися багато свіжих військ. "Після аналізу ресурсів цифру суттєво зменшили, і ми розраховуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захистити свою Батьківщину. Я говорю не лише про мобілізованих, а й про бійців-добровольців", – сказав він.

План полягає в тому, щоб після інтенсивної три-чотиримісячної підготовки на передову перевести якомога більше військовослужбовців у формі та тих, хто виконує небойові функції. Але старші офіцери, з якими спілкувався POLITICO, сказали, що Сирський був неправий і "підігрував наративам політиків".

У вівторок Зеленський підписав деякі доповнення до старого закону про мобілізацію, які знижують мінімальний вік призову з 27 до 25 років.

"У нас не тільки військова криза - у нас політична. Росія зараз збирає ресурси і буде готова розпочати велику атаку приблизно в серпні, а можливо, й раніше. У той час як Україна ухиляється від великого призову", - сказав один з офіцерів.

Війна в Україні - що відбувається на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на всіх напрямках.

Набільшу активність ворог проявив на Новопавлівському напрямку. Там Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Вас также могут заинтересовать новости: