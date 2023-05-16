Упродовж поточної доби відбулося 44 бойових зіткнення.

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, упродовж доби там відбулось 44 бойові зіткнення.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 44 бойові зіткнення на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка Табаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Сіверськ і Червоне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське,Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут, Іванівське, Торецьк Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне, Торецьк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів, завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Водяному, здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Карлівка Донецької області.

Крім того, у зведенні мовиться, що на Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Гостре, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

"На Шахтарському напрямку протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Велика Новосілка. Обстріляв Новомихайлівку, Парасковіївку, Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Времівка Донецької області, Новоданилівка Запорізької області та Берислав, Кізомис і Мала Токмачка Херсонської області. Поміж тим, здійснив артобстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області, а також Токарівка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон", - заявили в Генштабі ЗСУ.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони упродовж декількох днів звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів.

Прикордонники за добу відбили два штурми ворога у Бахмуті Донецької області, в результаті знешкоджено 9 окупантів.

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