Окупанти намагаються атакувати по всій лінії фронту, але найбільш загрозливою є ситуація на кількох ключових ділянках.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Противник зосередився на кількох ключових напрямках.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

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На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку, відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра - протягом минулої доби, здійснено 1 штурм.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, на думку бійців, які брали участь у боях за Роботине, перед початком літнього контрнаступу українське військове командування погано розуміло реальний рівень готовності росіян до оборони. За їхніми словами, це могло бути однією з причин невдачі.

Однією з основних проблем ЗСУ наразі є активне застосування авіабомб російським агресором. За словами заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна, ця зброя досить легко знищує українські оборонні укріплення.

Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов заявив, якщо Україна зазнає поразки у війні, то погано буде всім, і всім доведеться якось рятуватися від росіян.

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