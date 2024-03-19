За словами бійців, командування, вочевидь, не мало повного уявлення про російську оборону.

Перед початком літнього контрнаступу українське військове командування погано розуміло реальний рівень готовності росіян до оборони. Таку думку в інтерв’ю УП висловили солдати 65-ї бригади ЗСУ, які брали участь у боях на Роботинському напрямку.

"Нам казали, що задача стоїть дійти до Токмака або хоча б до Солодкої Балки (село в 6 км на південь від Роботиного – УНІАН). Але керівництво або мало погані розвіддані, або не розуміло, скільки там рускіх. Рускі чинили опір, у них усе було заміновано – міна на кожному метрі. Було там пшеничне поле незібране, так от коли воно згоріло, було видно, що міни лежать одна біля одної", – згадує боєць на ім’я Олександр.

За його словами, в тих умовах українським підрозділам потрібно було діяти інакшим чином – "можливо, дистанційно розмінувати".

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"Тому цей контрнаступ сильно і не продвинувся", – вважає оборонець.

Він також скаржиться, що втрати українських бригад у цій битві були дуже важкими. З 80-ти бійців роти Олександра на кінцеь контрнаступу "боєздатними" лишилися лише 6 солдатів.

Причини провалу українського контрнаступу

Як писав УНІАН, літній контрнаступ ЗСУ не зміг досягти значного успіху, обмежившись вигнанням росіян лише із кількох прифронтових сіл. Жодного міста визволити не вдалося. Пізніше президент Володимир Зеленський розповідав, що однією з причин невдачі була гостра нестача озброєнь попри обіцяні Заходом танки і бронемашини.

Також президент визнав, що росіяни заздалегідь отримали плани українського контрнаступу, і це також зіграло свою роль у невдачі ЗСУ.

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