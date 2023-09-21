Зокрема, унаслідок обстрілу Білозерки, попередньо, одна людина загинула, ще двоє - поранені.

За сьогодні у Херсонській області через обстріли російських військ загинули вже п’ятеро людей, ще десятьох було поранено.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він зауважив, що російські окупанти обстріляли Білозерку. "За попередньою інформацією, через ворожий удар одна людина загинула, двоє - поранені", - написав голова ОВА.

Прокудін підкреслив, що загарбники увесь день криють вогнем Херсонщину. "Від початку цієї доби через російські обстріли постраждали 15 людей: у пʼятьох росіяни забрали життя, ще десятеро – травмовані", - наголосив він.

Відео дня

Обстріли Херсона та області: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Прокудін повідомив, що близько 03:40 російська окупаційна армія вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Внаслідок удару по будівлі гуртожитку, де спали люди,загинули двоє чоловіків.

Крім того, 61-річна жінка була госпіталізована у тяжкому стані. До лікарні з травмами середньої тяжкості доправили і двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка.

Своєю чергою, очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що внаслідок атаки, приблизно о 04:00, у Корабельному районі Херсона загинула літня жінка. 81-річна загибла під час обстрілу перебувала у своїй квартирі та отримала травми, несумісні з життям.

Вас також можуть зацікавити новини: