В результаті прильотів по місту виникло 7 пожеж: горіли житлові та багатоквартирні будинки, автомобілі і ринок.

В Херсоні зросла кількість загиблих, які постраждали через удари російської армії.

За даними міністра внутрішніх справ Ігора Клименко, у Херсоні ворог серед ночі почав наносити удари по житловим кварталам з різного озброєння. В результаті прильотів у місті виникло 7 пожеж: горіли житлові та багатоквартирні будинки, автомобілі та торгівельний ряд на одному з ринків міста.

"Попри триваючі обстріли вогнеборці продовжували до самого ранку гасити пожежі. Троє людей загинуло, ще п’ятеро поранено", - повідомив Клименко.

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За словами очільника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко, унаслідок ворожої атаки, приблизно о 4.00, у Корабельному районі Херсона загинула літня жінка.

"81-річна загибла під час обстрілу перебувала у своїй квартирі та отримала травми несумісні з життям", - повідомив посадовець.

Також начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін уточнив інформацію щодо російського удару по гуртожитку, із якого госпіталізували чотирьох людей, а ще двоє там загинули. За його словами вже встановлені особистості загиблих.

"Загиблі внаслідок нічного російського терору - двоє чоловіків віком 29 і 41 рік. Вони знаходилися всередині гуртожитку, в який поцілили окупанти", - повідомив Прокудін.

Крім того він розповів, що вчора, 20 вересня, російська армія посилила авіаудари по прибережних громадах Херсонщини.

"Тільки з початку цього дня (20 вересня – УНІАН) окупанти скинули на населені пункти регіону щонайменше девʼять керованих авіабомб. Під обстріли потрапили Тягинка, Миколаївка та Одрадокам'янка", - повідомив Прокудін.

Через ворожий обстріл у одному із селищ зникло світло.

За даними Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 126 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", ВКК, БПЛА, танків та авіації. Тільки по Херсону ворог випустив 41 снаряд.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю навчального закладу у Херсонському районі. Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - розповів посадовець.

Він наголосив, що населений пункт Кізомис ворог атакував запалювальними боєприпасами. Внаслідок цього згоріли три приватні будинки та господарчі споруди. Очільник ОВА оприлюднив відповідні фото наслідків цього обстрілу.

Ракетний удар РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі армія РФ вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Зокрема, окупанти влучили у будівлю гуртожитку, коли люди ще спали. За даними Херсонської ОВА, 61-річна містянка госпіталізована у важкому стані, також до лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років та 49-річного чоловіка. Крім того, йшлося за двох загиблих.

У Рівному зафіксовані "прильоти" по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Також повідомлялось, що уламок російської ракети у Черкасах впав на готель. У будівлі могло перебувати близько 23 осіб.

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