Вона закликала Захід продовжувати підтримувати Україну незважаючи на економічну кризу.

Війна в Україні важко вдарила по економіці її союзників, але якщо жителі західних країн змушені рахувати копійки, щоб платити за рахунками за газ, то українці рахують ще й убитих.

Про це в інтерв'ю Бі-бі-сі сказала перша леді України Олена Зеленська.

Вона закликала Захід продовжувати підтримувати Україну незважаючи на економічну кризу і висловила надію, що людські жертви її країни не будуть забуті.

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"Люди повинні розуміти, що (вина в економічній кризі в Європі) - не підтримка, яку Захід надає Україні, а дії Росії", - підкреслила Зеленська, додавши, що "якщо підтримка буде сильною, цей період буде коротшим".

Вона зазначила, що ситуація дуже важка, оскільки за час епідемії коронавірусу, яка досі триває, злітали ціни, і України це теж торкнулося. "Ціни ростуть і в Україні теж. Але до того ж у нас вбивають людей", - сказала Зеленська.

"Тому коли ви рахуєте копійки на своїх банківських рахунках або в своїх кишенях, ми робимо те ж саме, і до того ж ми рахуємо наших убитих", - додала перша леді України.

Також Зеленська зазначила, що людям з інших країн складно усвідомити повною мірою, якого ефекту війна завдає на життя в Україні, тому просто необхідно продовжувати розповідати історії людей, які безпосередньо страждають від війни.

Крім цього, Зеленська відповіла і на питання про свого чоловіка. Вона сказала, що її ображає, коли люди дивуються, як з актора-гумориста її чоловік перетворився на мужнього військового лідера.

Всупереч загрозам його життю Зеленський не покинув країну після початку російського вторгнення і протягом більше півроку війни, за соцопитуваннями міжнародних організацій, не втратив підтримку більше 90% населення.

"Він та сама людина, якою я його знала завжди. Ніяк по-іншому він би не вчинив", - підкреслила Зеленська.

Як повідомляв УНІАН, Зеленська вразила святковим образом до Дня Незалежності.

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