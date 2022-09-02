Необхідне посилення санкцій проти Росії, розривання відносин з країною, що пішла на радіаційний шантаж.

Росія дуже добре відчуває силу на полі бою, тому потрібна подальша підтримка України зброєю, снарядами, фінансами.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у виступі-відеозвернені під час міжнародного економічного форуму "Амброзетті".

"Мають підтверджуватися діями всі слова щодо підтримки України зброєю, снарядами, фінансами, поки триває ця війна. Росія не розуміє слів миру. Але дуже добре відчуває силу на полі бою", - наголосив він. Відео дня

За його словами, сила має бути за Україною, за вільним світом.

Зеленський додав, що необхідне посилення санкцій проти Росії, розривання відносин з країною, що пішла на радіаційний шантаж.

"Сила має бути й за бізнесом, передусім Європи. Репутація жодної з компаній не витримає променевої хвороби. Тож слід негайно розривати відносини з країною, яка пішла на радіаційний шантаж. І не чекайте катастроф, щоб ухвалювати рішення, переходьте до прогнозованих партнерів. Україна – саме такий партнер", - підкреслив президент України.

Зеленський наголосив, у цій війні російські ракети б’ють по українській землі і щодня гинуть люди.

Він нагадав, що 379 українських дітей убиті внаслідок російських ударів, ще понад 735 - поранені. Зеленський додав, що всі разом у Європі та у вільному світі "ми маємо силу, щоб закінчити цю війну", а отже, з часом, можемо перейти до значно змістовніших економічних відносин.

Як повідомляв УНІАН, президента Володимира Зеленського закликали визнати російську армію міжнародною терористичною організацією.

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