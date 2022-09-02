Автор вказує на причетність російської армії до численних злочинів проти людяності.

Президента Володимира Зеленського закликали визнати російську армію міжнародною терористичною організацією.

Відповідна петиція з’явилась на сайті Офісу президента.

Автор вказує на причетність російської армії до численних злочинів проти людяності, терору щодо цивільного населення, шантажу загрозою масштабних екологічних катастроф й каталізацію природної кризи.

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"(Визнати) міжнародною, тому що російська армія чинила військові злочини по всьому світу, а не лише в Україні. Молдова, Грузія, Сирія, Лівія, ЦАР, Мозамбік і т.д", - йдеться у тексті звернення.

З 1 вересня петиція набрала близько 900 голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду президентом.

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Росіяни не відмовилися від намірів захопити Донбас, тепер вони хочуть вийти на адмінмежу Донецької області до 15 вересня.

На сході ЗС РФ зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення. Також противник веде бої, щоб не втратити логістичні маршрути у Харківській області.

Разом з тим на півдні продовжується контрнаступ ЗСУ. За добу було підтверджено ліквідацію понад 100 окупантів. На Південнобузькому напрямку був відбитий штурм росіян поблизу Потьомкиного.

У зв’язку з великими втратами, зокрема регулярним знищенням логістичних шляхів, Росія перекидає через понтони в Херсонську область додаткову техніку й особовий склад.

З’явилась інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область – для відновлення наступу.

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